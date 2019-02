Carnaval is ook creatief bezig zijn weten ze in De May: dankzij knutselmiddag groeit de optocht

Voor sommige kinderen is de knutselmiddag voor carnaval niets meer dan dat: een knutselmiddag. Tim en Sep bouwen samen met Kjell een grote zwarte skelter om tot een tank. Grote kartonnen platen zorgen voor de basis. "En dan komt er ook nog een dak op, een soort van indianentent." Maar omdat Kjell al andere plannen heeft voor de optocht zal de 'tankskelter-met-indianendak' niet te zien zijn in de komende kinderoptocht.









'Kom uit die luie stoel'

De jongens worden geholpen door ervaren wagenbouwers van carnavalsvereniging De Mayenèrs. Fleur, Brian en Thomas proberen het zonder die hulp te doen. "Dit wordt een huisje waarin ik zit te gamen", legt Brian uit. "Fleur en Thomas lopen dan met een bord waarop staat: 'Kom uit die luie stoel." Daarmee volgt het drietal het thema van dit jaar 'Wai speule boite'.

Dat doen ook Julia en Freya. De vriendinnen zijn druk in de weer om uit een stevig stuk papier een masker te knippen. "We gaan het nog beschilderen en dan komen er ook nog veren op", zegt Freya. Ze willen met 'ouderwetse' spelletjes meedoen aan de optocht. Hoepelen en knikkeren bijvoorbeeld. En als de maskers mooi worden gaan ze die zeker ook tijdens de optocht dragen.









Meer maar ook mooier

"We zijn hier ooit mee begonnen omdat we zochten naar een manier om de kinderoptocht uit het slob te halen", zegt Colinda Ligtvoet van cv De Mayenèrs. "Vijf jaar geleden deden er nog maar 200 kinderen mee aan de optocht. Inmiddels zijn dat er meer dan 500." Maar het succes zit 'm niet alleen in dat groeiende aantal kinderen. "We zien ook dat de creaties steeds mooier worden."

De knutselmiddagen hebben ook nog een ander doel. 'We hopen dat we hiermee een nieuwe generatie over kunnen houden voor de grote carnavalsoptocht in De May." Want die loopt terug, constateert Colinda. "Dit jaar hebben we maar drie grote wagens in de optocht. Dat is echt heel weinig."

Prinselijke foto

En om te laten weten hoe blij De Mayenèrs zijn met alle jonge bouwers, kwam de hoffotograaf langs voor een vrolijke foto. Met Prins Tommes die voor de gelegenheid zijn meest prinselijke stoel had meegenomen.