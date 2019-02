Van Haren mag geen pumps met knalrode zool verkopen, beslist rechtbank Den Haag

DEN HAAG - Schoenenwinkel Van Haren mag geen pumps verkopen met knalrode zool. Dit komt doordat dit het handelsmerk van het luxe merk Louboutin is. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald.

De schoenenwinkel, die oorspronkelijk uit Waalwijk komt, verkocht de ‘Fifth Avenue by Halle Barry’ pumps in 2012 voor een paar tientjes. Louboutin tekende een jaar later bezwaar aan. De hakken zijn zo populair omdat wereldberoemde actrices deze dragen en de hakken van dit merk hartstikke duur zijn.

De juridische strijd duurt al jaren. Het Europese Hof van Justitie verklaarde vorige jaar al dat het Franse merk de rode zolen mag claimen. De rechtbank in Den Haag volgt deze beslissing ook.