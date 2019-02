'Teefjes betast tijdens hondenshow in Eindhoven, politie onderzoekt beelden'

EINDHOVEN - De politie onderzoekt undercoverbeelden die gemaakt zijn tijdens een hondenshow in het Beursgebouw afgelopen weekend in Eindhoven. Dat meldt RTL Nieuws. Op de beelden is te zien hoe de teefjes worden betast op hun geslachtsdelen.

Op de show werden ruim 3000 honden van verschillende rassen uit meerdere landen gekeurd. De honden die op de beelden te zien zijn, zijn Engelse Bulldogs. Een dierenarts verklaart aan RTL Nieuws dat het 'zeer ongepaste beelden' zijn. Volgens de arts is het duidelijk te zien dat de vulva van de teefjes wordt gemasseerd. Een andere dierenarts vertelt aan RTL Nieuws dat het 'niet oké' is.

'Fenomeen is niet nieuw'

Voorzitter Maurice Peperkamp van de hondententoonstelling laat aan Omroep Brabant weten dat hij op de hoogte is van de zaken. "Het fenomeen is niet nieuw, maar bij ons is het nooit gebeurd. Er circuleren wel meer filmpjes, ook van buitenlandse shows."

Volgens Peperkamp is het duidelijk te zien dat het om teefjes gaat. "Bij mannetjes gaan ze echt niet aan de balletjes zitten want daar worden die honden echt niet rustig van." De voorzitter noemt het 'zeer ongepast' en had dan ook graag gezien dat het meteen gemeld werd. "Dan hadden we in kunnen grijpen. Ik heb geen idee wie het zijn, op de beelden is bijna niks te zien. Er liepen 15 van zulke honden rond en ze kunnen het allemaal zijn."

De zaak is nu in handen van de politie, weet RTL Nieuws. Peperkamp is niet van plan om de hondenclub te benaderen voor extra beelden. "Ze gaan aangifte doen, dus nu is het een zaak van de politie. Ik kan nu niet meer ingrijpen, maar ik zal alle medewerking verlenen."