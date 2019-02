Kat kwijt! Bassie zwerft al vijf dagen rond bij vliegveld, eigenaresse Ilse is verdrietig en boos

Ilse: "Ik heb lang in Turkije gewoond, maar moest toen om persoonlijke redenen snel naar Nederland. Een kat over laten komen is ontzettend duur, maar ik miste ze wel."

Ze had Bassie en Zora die broer en zus zijn, eigenlijk al afgestaan aan de Animal Rescue Group Alanya (ARGA). Maar toen ze genoeg geld had, wilde ze de katten toch naar Nederland halen. Papierwerk, gezondheidsverklaring, alles werd vooraf goed geregeld. "Zora is in de cabine terug gevlogen. Je mag per vluchtbegeleider één kat in de cabine mee terug nemen. Bassie moest dus in het bagageruim mee. Normaal krijg je die dan bij aankomst op een speciale plek terug. Het is heel vreemd dat de kennel gewoon op de bagageband gezet is."

Onzeker, gefrustreerd, boos

In eerste instantie zei een woordvoerder van het Belgische vliegveld dat de kat mogelijk al in Turkije kwijt geraakt was. "Dat is inmiddels gecorrigeerd. Op camerabeelden zie je dat ze bij de transportkar in België ontsnapt. Maar wij mogen haar zelf niet gaan zoeken. Ze is nu al vijf dagen kwijt. Bassie is nog nooit buiten geweest en loopt ook mank door een schouderfractuur. Hij heeft eten nodig."

Bij het vliegveld heeft Ilse overal flyers gehangen en ze wil zaterdag weer in de omgeving gaan zoeken. "Ik geef nog niet op. Ik ben onzeker, gefrustreerd, boos. Eigenlijk zijn alle emoties wel voorbij gaan komen."