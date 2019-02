Als er eenmaal een zendmast staat, dan krijg je hem (bijna) niet meer weg

EINDHOVEN - Een groep Eindhovenaren wil dat zendmasten voor mobiele telefonie in de buurt van scholen en kinderdagverblijven worden weggehaald. Ze zijn bang dat de straling effect heeft op kinderen. Volgende maand mogen ze hun verhaal doen voor de gemeenteraad. Maar zo'n zendmast weghalen, dat gaat niet zomaar.

Al acht jaar is Carolien Martens van kinderdagverblijf De Schatkamer samen met bezorgde ouders in gesprek met providers T-Mobile en Vodafone. Want het bataljon aan zendmasten dat in het gebouw van het kinderdagverblijf staat, wil ze weg hebben. "We weten niet wat het met ons allemaal doet en al helemaal niet met onze kinderen over twintig jaar."

Onveilig

Maar de eigenaars van de zendmasten geven geen sjoege. Want volgens de providers is het veilig, dus is er niks aan de hand. En wetenschappelijk is er inderdaad geen duidelijke aanwijzing dat de straling van deze masten onveilig is. Maar, er is ook geen uitsluitsel dat het wél veilig is. Carolien: "Er zijn onderzoeken nu ook met ratten gedaan in Amerika waarbij er wel degelijk in hoge mate van straling er allerlei akelige dingen gebeuren met deze beesten."

En dus zijn ze met een burgerinitiatief gestart, om de masten niet alleen bij De Schatkamer, maar in heel Eindhoven weg te krijgen bij scholen en kinderdagverblijven. "Ik wil niet het risico lopen dat de kinderen straks een vreselijke ziekte hebben, en dat we niks hebben gedaan omdat we het niet wisten."

Als het aan Carolien en de andere initiatiefnemers ligt, worden de masten verplaatst naar industrieterreinen of buitengebieden. "Als we die masten daar plaatsen, hebben we even goed bereik als nu."

Duidelijkheid? Vergeet het maar

De discussie over veiligheid speelt al zo lang er zendmasten zijn, toch is de kans op absolute duidelijkheid klein. "Het probleem met dit soort nieuwe technologieën is dat we het niet altijd zeker kunnen weten. Er is geen onweerlegbaar bewijs voor dat het schadelijk is, maar ook niet dat het niet schadelijk is", zegt Marjolein van Asselt, hoogleraar risicomanagement aan de Universiteit van Maastricht.

Volgens haar is het daarom ook zinloos om het alleen maar over de veiligheid te hebben. Ze vindt dat burgers, bedrijven en overheid met elkaar aan tafel moeten om er samen uit te komen: "Daar moet je op een 21-eeuwse manier mee omgaan. En dat is toch met elkaar zoeken, en ook de respons van burgers gebruiken om te kijken hoe je het beter kan doen." Wat haar betreft gaan de providers daarom zo snel mogelijk aan tafel met de actiegroep: "We hebben niet voor niets kreten als maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat geldt ook voor dit soort zaken."

Voor de zekerheid

Carolien hoopt ondertussen dat ze door de druk op te voeren bij de gemeente van de zendmasten af komt. Al is het maar voor de zekerheid. "Ik hoop dat ze ons allemaal uitlachen later. Dat het allemaal zorgen waren om niks. Maar ja, moet je dat gaan afwachten?"