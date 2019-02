Theaterpubliek Etten-Leur beslist mee over nieuwe theaterstoel: 'Wij moeten er tenslotte in zitten'

Voorafgaand aan de theatervoorstelling van woensdagavond worden de stoelen veelvuldig uitgeprobeerd. "Ik vind het goed dat ze de mening van de bezoekers horen", reageert een van de theatergangers. "Wij moeten er tenslotte in gaan zitten." Er staan twee varianten, een smallere en kleinere en een die wat breder is. Beide stoelen zijn rood. "Maar stoel 1 is warmer rood, dat is wel beter", zegt een mevrouw. "Maar stoel 2 is zachter", aarzelt ze.





Lilliputterbenen

De recensies worden binnen no time opgetekend en in een speciaal daarvoor bestemde brievenbus gestopt. De meeste mensen hebben hun mening al snel paraat. "Het is net alsof dit voor mensen met lilliputterbenen is gemaakt", zegt een gast. "Die tweede is veel beter. Daar kan ik lekker in wegzakken."

Nieuwe Nieuwe Nobelaer

Het theater gaat binnen enkele jaren verbouwd worden. Dan verhuist het naar een nieuwe plek, een stukje verderop. Eigenlijk krijgt Etten-Leur een nieuwe Nieuwe Nobelaer. "Behalve nieuwe stoelen krijgt het pand ook een verplaatsbare tribune", vertelt Ragna Ferwerda van het theater. "We vinden het belangrijk voor de toegankelijkheid van het gebouw dat het publiek mee mag beslissen over welke stoel er straks in de zaal moet komen."

Sinds maandag staan de stoelen er. De brievenbus met de reacties is al een keer geleegd. "Ik ga alleen nog niet verklappen wat de mensen antwoorden", zegt Ferwerda om de toekomstige testers een schone lei te geven. De hele maand februari kan er nog in de hal op de stoelen worden gezeten.

Zitten

Een veelgehoorde opmerking van de mensen die op de stoelen zitten, is dat ze er maar hooguit een paar minuten gebruik van kunnen maken. Terwijl ze er tijdens een show misschien wel twee uur op zouden moeten zitten. Daar heeft het theater een oplossing voor. "In maart verhuizen we ze naar de theaterzaal. Dan kunnen mensen ze langer gebruiken."

Om er in maart een hele voorstelling op te mogen zitten, kunnen mensen zich aanmelden. Dat kan door een mail te sturen aan marketing@nieuwenobelaer.nl. Onder de aanmelders worden tickets verloot om de stoelen gratis een voorstelling lang te komen uitproberen. De aanmelding moet dan wel uiterlijk op 15 februari binnen zijn.