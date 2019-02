Mathieu van der Poel stiekem een trotse wereldkampioen: 'Toch mooi om de mooiste trui aan te hebben'

Het winnen van de Brico Cross in Maldegem betekende overwinning nummer 28 van het seizoen voor Van der Poel. En dat een paar dagen na het winnen van de wereldtitel. Hij stond gewoon fit aan de start, omdat hij wilde winnen. "Vooral de dag na het WK was nog best druk. Maar dinsdag heb ik bewust een paar dingen afgehouden, omdat de cross voor mij op dat moment nog vijf dagen duurde. Ik had ook wel wat rust nodig."

Na Maldegem duikt Van der Poel nog vier keer het veld in dit seizoen. Het doel is duidelijk. "Het is toch wel leuk om in die trui rond te rijden. Maar het doel blijft hetzelfde: winnen." Dat lukte dus meteen in Maldegem, waar hij zoals bijna iedere koers solo over de finish kwam. Het was wel extra speciaal om meteen na het WK weer te winnen, geeft Van der Poel toe. "Het is zeker leuk om de eerste keer in die trui de overwinning te pakken."

Mooiste trui

Maandag een drukke dag, dinsdag een rustdag en woensdag een koers winnen alsof hij niets speciaals heeft gedaan in het weekend. Het is overigens niet dat de WK-zege zorgt voor minder druk bij Van der Poel. "Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit echt druk voor een koers. Het WK is anders, dat blijft wel een speciale wedstrijd. Maar ik heb nooit echt stress."

Wat is dan het mooiste aan wereldkampioen veldrijden zijn? "Het is leuk om mooie spullen aan te trekken. En je krijgt een mooie fiets, een speciale helm. Dat soort dingen. Dat vind ik mooi aan wereldkampioen zijn. En het is toch wel mooi om de mooiste trui aan te hebben."

Vier keer winnen

De koers in Oost-Vlaanderen was het laatste duel tussen Van der Poel en Wout van Aert. de Belg gaat zich nu voorbereiden op het wegseizoen. Van der Poel niet, die rijdt nog vier veldritten. "Ik ga proberen te winnen uiteraard. Proberen de twee klassementen waar ik aan de leiding sta binnen te halen. Dan denk ik dat ik weer een topseizoen achter de rug heb."