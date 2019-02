'Verjagen is hartstikke gevaarlijk': Dit moet je wél doen als jouw zaak wordt overvallen

GOIRLE - Het was behoorlijk schrikken voor de eigenaren van snackbar ’t Brilleke in de Emmastraat in Goirle. Dinsdagavond kwam daar een jonge man binnen lopen met een capuchon op en sjaal om. Hij dreigde met een mes en wilde geld zien, maar dat liet de eigenaar niet gebeuren. Hij pakte een stok en jaagde de overvaller de zaak uit. Een dappere actie, maar hartstikke gevaarlijk, zegt Mario Loeffen, overvalpreventietrainer bij Edge Solutions in Breda.

“Een eigenaar reageert zo omdat hij het gevoel heeft dat het persoonlijk is, en dat is het natuurlijk ook”, zegt Loeffen. “Ze komen het geld halen waar hij hard voor gewerkt heeft, het is zijn zaak.” Maar volgens Loeffen is het hartstikke gevaarlijk om zo te reageren, omdat je niet weet wat voor overvaller je voor je hebt.

LEES OOK: Man met mes probeert cafetaria 't Brilleke in Goirle te overvallen, maar vertrekt zonder buit

Slagersmessen

Het gebeurt overigens vaker dat iemand op deze manier een snackbar uitgejaagd wordt. In november ging de eigenaar van een cafetaria in Geldrop met twee slagersmessen achter een gemaskerde overvaller aan. De overvaller nam de benen.

“Vroeger waren het semi-gevorderde criminelen die overvallen pleegden. Maar nu zijn het jonge jongens, die dit vaak onder groepsdruk doen. Die hebben geen idee waar ze mee bezig zijn, en schieten in de stress. En dat weet je niet wat ze doen”, legt Loeffen uit.

Kan fout aflopen

Een onervaren overvaller kan bijvoorbeeld niet weten dat degene die hij overvalt, van de schrik en stress kan verstijven. “Ze horen dan niet meer wat de overvaller roept, en kunnen simpelweg niet reageren”, zegt Loeffen. “Maar een onervaren overvaller kan denken dat de ander gewoon niet mee wil werken. Omdat hij zelf vol adrenaline zit, kan hij daar heftig op reageren en dat kan fout aflopen.”

Volgens Loeffen moet je in het geval van een overval eigenlijk volgens het RAAK-principe reageren. Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en Kijken. Het belangrijkste is jouw eigen veiligheid, en die van anderen, want spullen en geld zijn vervangbaar. Volgens Loeffen weten medewerkers van wat grotere bedrijven dit wel, omdat daar wordt geïnvesteerd in trainingen. "Maar bij een kleinere zaak als een friettent, is daar geen geld en geen aandacht voor. En dan handel je uit instinct."

Hoe voorkom je het?

Overigens kunnen bedrijven best wat dingen doen om de zaak overval-onvriendelijk te maken. “Zorg dat je niet te veel geld in je kassa hebt zitten”, zegt Loeffen. “In de meeste gevallen woont de dader binnen een straal van 10 kilometer. Hij heeft dan bijvoorbeeld bij zijn supermarkt al gezien dat de kassa vol zit en komt dan op een later moment terug.”

Ook is het goed om camera’s te hebben en te zorgen dat je goed naar binnen en buiten kunt kijken. “Overvallers houder er niet van om in het zicht te staan”, zegt Loeffen.

Hoewel het in dit geval in Goirle, en het geval in Geldrop goed afliep, is er eigenlijk maar één goede manier om te reageren, en het is belangrijk omdat van te voren goed te weten. Rustig blijven en het geld gewoon meegeven.