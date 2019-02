Michael van Gerwen wil lat nog hoger leggen tijdens Premier League-seizoen

Van Gerwen maakte in 2013 zijn debuut in de Premier League, dat jaar eindigde hij aan top van de ranglijst. En dat gebeurde vervolgens ieder jaar. "De afgelopen zes jaar heb ik laten zien dat ik de beste speler ben door ieder jaar de top van de competitie te bereiken, iets waar ik erg trots op ben."

De nummer één van de wereld ziet ondanks die mooie cijfers nog ruimte voor verbetering. "Er zijn momenten geweest waarop ik niet op mijn best ben geweest, fouten heb gemaakt en wedstrijden heb verloren. Als ik dat weg kan nemen, dan kan ik er nog meer winnen. Dat is mijn doel."

Finales

Alle jaren waarin Van Gerwen deelnemer was in de Premier League, haalde hij de finale. Twee keer won hij van Phil Taylor. De laatste twee jaar was hij te sterk voor Peter Wright en Michael Smith. De Engelsman - die begin dit jaar in de WK-finale onderuit ging tegen Van Gerwen - verloor vorig jaar de Premier League-finale met 11-4. Donderdag is Smtih in de openingsronde de tegenstander van Mighty Mike.

Tekst gaat verder onder de beelden van de Premier League-finale van 2018.

Een overzicht van de finales van Van Gerwen in de Premier League.

2013 Michael van Gerwen-Phil Taylor (10-8)

2014 Raymond van Barneveld-Michael van Gerwen (10-6)

2015 Gary Anderson-Michael van Gerwen (11-7)

2016 Michael van Gerwen-Phil Taylor (11-3)

2017 Michael van Gerwen-Peter Wright (11-10)

2018 Michael van Gerwen-Michael Smith (11-4)

Tegenstanders

De grootste concurrent voor de eindzege doet - net als afgelopen week bij The Masters - niet mee. Gary Anderson heeft zich met rugklachten afgemeld voor het toernooi dat iedere dag een speelronde heeft en op 23 mei afsluit met twee halve finales en de finale.

De PDC heeft niet één vervanger aangewezen, maar negen. Elke week speelt een andere darter in plaats van de Schot. De darters kunnen zo het grote podium van de Premier League meemaken.

Naast Van Gerwen en Wright zijn James Wade, Raymond van Barneveld, Gerwyn Price, Daryl Gurney, Mensur Suljovic, Peter Wright en Rob Cross vaste spelers in dit Premier League-seizoen.

Michael van Gerwen met de Premier League-trofee (foto: Lawrence Lustig).