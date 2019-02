Distributiecentrum Bol.com Waalwijk wordt twee keer zo groot, bouw begonnen

Het bedrijf verkoopt via internet naar eigen zeggen inmiddels 16 miljoen artikelen en trekt meer dan 1 miljard bezoekers per maand. Het aantal klanten uit Nederland en België wordt geschat op bijna 9 miljoen. En nog steeds groeien de internetbestellingen; gemiddeld met 30 procent.

Extra banen

Het distributiecentrum in Waalwijk wordt dan wel twee keer groot; het zorgt niet voor een verdubbeling van het aantal banen. Directeur Huub Vermeulen: "Op dit moment zijn er al zo'n duizend banen in Waalwijk betrokken bij Bol.com. Dit magazijn gaat er nog 100 extra banen bij brengen." Dit heeft ook te maken met verdere automatisering van het werk in het distributiecentrum. "Wij willen de loopafstanden van de mensen heel erg terug brengen. Dus wij gaan veel meer de goederen naar de mensen toe brengen, in plaats van dat de mensen naar de goederen lopen", aldus de directeur.

Bij Bol.com werken vooral veel mensen uit Oost-Europa en Zuid-Europa. Vermeulen zou dat graag anders zien: "Als wij de bemensing regelen dan werken wij echt van binnen naar buiten. Wij vinden het echt heel belangrijk om mensen uit Waalwijk, de omgeving van Waalwijk, Brabant, hier naartoe te halen. Dat werkt beter voor die mensen en dat werkt beter voor de organisatie. Maar die zijn dus niet altijd te vinden en dan halen we mensen van buiten Nederland."

Vooral webwinkels in de kleding, zoals Zalando en Wehkamp, worstelen met de enorme hoeveelheid spullen die - al dan niet al gebruikt - worden teruggestuurd. Het feit dat retourneren toch gratis is, zorgt er voor dat klanten niet zo nauw kijken bij hun bestellingen. Volgens Huub Vermeulen is dit bij Bol.com te overzien: "Van de producten die wij verkopen, komt minder dan vijf procent retour en het grootste deel van die producten weten we weer verkoopbaar te maken via onze website of andere kanalen."

Retourtax

Om de stroom aan teruggestuurde spullen in te dammen gaan er steeds meer stemmen op voor een speciale belasting: een retourtax. Vermeulen is hier geen voorstander van: "Ik snap dat het politiek opportuun is om dat nu te zeggen, maar twee jaar geleden is er een wet van kracht geworden. Dat is de wet op 'kopen op afstand' die ons verplicht om retouren te accepteren. En als diezelfde wetgever nu weer zegt dat dat een probleem is, dan snap ik dat niet."

"Wij proberen heel veel aan content te werken, dus hoe wij onze producten presenteren. Dat is de beste manier om retouren te voorkomen. Goede foto's, goede beschrijvingen, maar dan nog wil je het eerst gezien hebben voordat je het definitief accepteert. Dat recht hebben klanten. Ik vind ook dat we de klanten dat recht moeten gunnen. Belasting lost niet alle problemen op", zegt Vermeulen.