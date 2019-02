1,5 miljard euro nodig om groeiend aantal reizigers met OV in Brabant te kunnen blijven vervoeren

In 2040 is het aantal treinreizigers waarschijnlijk gestegen met 30 tot 40 procent. Nu raken bepaalde trajecten soms al overvol, zoals de verbinding tussen Eindhoven en Helmond en de verbindingen vanuit de Randstad naar Den Bosch en Eindhoven. “De komende jaren wordt dit alleen maar erger”, laat een woordvoerder weten.

Oplossingen

Woensdag presenteerden bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en partijen van de OV-sector afspraken voor het openbaar vervoer in Brabant in de toekomst. Zo moet je vanuit de Randstad binnen een uur tot anderhalf uur met de trein in de Brabantse steden kunnen komen.

Er moeten daarnaast meer treinen kunnen worden ingezet waar meer mensen in kunnen. Om dit te kunnen realiseren, moeten er voor 2030 in Brabant al een paar knelpunten worden opgelost. Volgens de Provincie is er namelijk geen tijd te verliezen, omdat sommige treinen in Brabant nu al vol zitten.

1,5 miljard euro voor knelpunten

Om de eerste knelpunten aan te pakken is 1,5 miljard euro nodig. Een groot deel van dit geld wordt in zogenaamde ‘mobilityHUB’s’ in Eindhoven en Den Bosch gestoken. Dit zijn plaatsen waar verschillende manieren van reizen samenkomen. Reizigers kunnen dan eenvoudig van trein, bus, fiets en auto wisselen.

Ook wordt een groot deel in hoogwaardig openbaar vervoer tussen onder andere Breda en Utrecht gestoken. Dit zijn bijvoorbeeld snelbussen.

Daarnaast wordt een groot deel van de 1,5 miljard euro geïnvesteerd in een spoorkruising in Tongelre en een extra perron in Eindhoven.