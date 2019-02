‘Piet moet blijven’; Vier Viltjes schrijven in no time carnavalskraker over Piet Paulusma

Carnavalskraker over Piet Paulusma: "We wilden Piet een hart onder de riem steken, op een echt Brabantse manier'

HERPEN - De bandleden van de Vier Viltjes uit Herpen hebben in recordtijd een carnavalskraker over Piet Paulusma geschreven. De aanleiding was het nieuws dat de Friese weerman na 23 jaar ontslagen wordt bij SBS. Nieuws dat volgens de groep iedereen aan het hart gaat. “Met het carnavalslied dragen we Piet een warm hart toe, op een echt Brabantse manier.”

Kees-Jan van Dongen, een van de Vier Viltjes, is er zelf ook nog een beetje van ondersteboven. “We hoorden het nieuws dinsdag en dachten: Piet moet blijven.” Daarmee was de eerste kreet voor de carnavalskraker geboren. “We hebben nog een aantal kreten op papier gezet. Dat was het begin van het nummer.”

Meteen de studio in

De producer van de band is meteen met de tekst en de muziek aan de slag gegaan. “Hij had een groot deel al klaar toen wij dinsdagavond in de studio aankwamen om het nummer in te zingen”, vertelt Van Dongen. “We hebben samen de laatste puntjes op de i gezet.” De mannen werkten tot diep in de nacht door om de meezinger compleet te maken.

Boekingen

De groep heeft al verschillende boekingen voor de carnaval. “Dit nummer gaan we uiteraard ook doen tijdens de optredens.” Daarnaast verwacht de zanger extra boekingen door deze kraker. “Het is nu nog heel vers, maar ik ga ervan uit dat er nog wel wat boekingen bij gaan komen.”

Morgen zingen de Vier Viltjes het lied tijdens de Piet Paulusma-dag bij radiozender 3FM. De weerman zelf zal hier ook aanwezig zijn, dat maakt het voor de mannen extra bijzonder. “Ik denk dat hij het wel leuk zal vinden”, zegt Van Dongen.