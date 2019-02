Strafzaak tegen GGZ Eindhoven om dood patiënte: 'Slachtoffer van personeelstekort'

EINDHOVEN - De GGZ in Eindhoven wordt strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een 29-jarige patiënte in 2013. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de aanklager is de patiënte slachtoffer geworden van een personeelstekort bij de instelling.

De vrouw lag op de afdeling spoedeisende psychiatrie. Ze had zich vrijwillig op laten nemen op deze afdeling, nadat ze in 2013 de diagnose schizofrenie kreeg. Hiervoor stond ze al zeven jaar onder behandeling bij de GGZ in Eindhoven.

De zorg van de patiënte was vanwege capaciteitsdruk overgelaten aan een arts die nog maar drie weken in opleiding was en niet bekend was met de medicatie van de vrouw. De patiënte kreeg van de arts het antipsychosemiddel clozapine en overleed aan een hartstilstand. Ze was overgevoelig voor het medicijn.

Waarschuwingen

De instelling was al meerdere keren gewaarschuwd voor de gevolgen van het personeelstekort. De krant meldt dat de hoofdbehandelaar van het slachtoffer vond dat door het personeelstekort het lot van bijna de helft van de patiënten werd overgelaten aan onervaren artsen in opleiding. Hij had daarom maatregelen geëist en dreigde zelfs ontslag te nemen.

Ook de ouders van het slachtoffer gaven al aan dat er iets goed mis was. Ze vonden dat hun dochter de weken voor haar dood werd verwaarloosd.

Strafzaak

De hoofdbehandelaar en de arts in opleiding worden niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie aan de krant weten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sleepten ze wel voor de tuchtrechter. Die toonde begrip voor de situatie, maar bepaalde ook dat de hulpverleners zelf verantwoordelijk zijn omdat ze werken in een omgeving waar geen verantwoorde zorg geboden kon worden. Ze kregen een berisping en een waarschuwing.

De GGZ Eindhoven is daarom de enige verdachte in de zaak. De strafzaak begint op 21 februari met een regiezitting.