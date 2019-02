Onze 5 weekendtips: Bossche pikanterieën en klûnen totdat je erbij neervalt

Erotiekbeurs in Den Bosch (vrijdag tot en met zondag)

Workshops sm voor beginners, Tantra 2.0, Master de Cock en Verwen de Vulva. De Brabanthallen in Den Bosch puilen de komende dagen uit van de pikanterieën en zinnenprikkelende workshops bij de erotiekbeurs Bobbi Eden’s Loversland. Daar is het voor ieder wat wils: van het ‘ kijken, kijken en niet kopen’ tot aan actieve deelname aan de workshops. Ingrediënten voor een spannend weekendje dus. En misschien loop je op de beurs Bobbi Eden nog wel tegen het lijf.

Je zult begrijpen: dit is geen kinderspel. Vanaf 18 jaar en ouder ben je welkom aan Diezekade 2 in Den Bosch. Openingstijden 18.00-00.00 uur (vrijdag), 13.00-00.00 uur (zaterdag) en 13.00-20.00 uur (zondag). Entree: 19,50 euro. Weekendticket: 39,00 euro.

Zinderend Zuiden brengt ook een bezoek aan de erotiekbeurs. Beelden zie je maandag vanaf 18.12 uur bij Omroep Brabant.









Winterwandeling op de heide (Zaterdag)

Hoe komt Jan Splinter door de winter? Nou, al wandelend dus. Want echte wandelaars laten zich niet tegenhouden door lage of hoge temperaturen, winterse neerslag of een regenbui. Ze trekken onder alle omstandigheden hun wandelschoenen aan en ervaren de stilte van de mooie natuur. Zaterdag vertrekt om 10.00 uur vanaf parkeerplaats De Roond in Boxtel een wandeltocht door natuurgebied Kampina. Thema: Hoe komen planten en dieren de winter door? De gids vertelt je er alles over en laat de voorbeelden zien.

De wandeling duurt twee uur. Voor volwassen kost de wandeling 5 euro (niet-leden van Natuurmonumenten: 8 euro), kinderen betalen 4 euro (niet-leden: 7 euro). Aanmelden voor de wandeling kan via: www.natuurmonumenten.nl/agenda

Spinning Marathon voor Alpe D’huzes in Gemert (zaterdag)

Je in het zweet fietsen voor het goede doel. Dat gebeurt aanstaande zaterdag in sportschool Fitland in Gemert tijdens het evenement : Gimmert goes Alpe D’huzes ofwel zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek om uiteindelijk de ziekte kanker te kunnen overwinnen. Iedere zweetdruppel is het dus dubbel en dwars waard. Er is plaats voor vijftig deelnemers per uur die, onder begeleiding van instructeurs, vier keer (virtueel) de alpenreus Alpe D’Huez gaan bedwingen. Supporters zijn altijd welkom. Misschien kunnen zij de beroemde Nederlandse bocht (bocht 7) bemannen en de spinners aanmoedigen.

De sponsorbijdrage is 10 euro per uur. Het startschot aan de Vicaris van der Asdonckstraat 55 klinkt om 12.00 uur, de renners finishen om 16.00 uur op de 'Nederlandse berg'.

Wintervaartocht in Den Bosch (zaterdag)

Eindeloos verliefd op het historische Den Bosch? Dan is een wintervaartocht over de rivier De Dommel echt iets voor jou. De ‘loveboat’ vertrekt om 14.30 uur voor een tocht van een uur met uitzicht op de stadsmuren. Op de achtergrond zie je de skyline van Den Bosch. En ook het zicht op de Sint Jan raak je zeker niet kwijt. Bij koud weer schenkt de schipper ook nog een warme glühwein. De wintervaartocht, die vertrekt aan Bastionoranje, kost 10 euro en is inclusief consumptie. Behouden vaart!





Hardwell was in 2016 van de partij bij het Klûnen (foto: Perry Roovers/SQ Vision).





Klûnen op de Grote Mert in Breda (zondag)

Klûnen op de Grote Markt in Breda is een paar jaar tijd uitgegroeid tot een van de bekendste opwarmers voor het naderende carnaval. Ongeveer 6000 verklede deelnemers trekken met een stempelkaart langs de cafés (vernoemd naar een van de Friese steden). Een volle stempelkaart is goed voor een felbegeerd en uniek klûnkruisje. Deelnemen kan niet meer want voor het evenement is geen kaart meer te krijgen. Onbeperkt genieten van de kleurrijke, hossende en feestvierende deelnemers kan nog wel.

Vanaf halftwee trekken de deelnemers onder meer via Snits en het bruggetje bij Bartlehiem terug naar de Bonkevaart in Ljouwert. Zinderend Zuiden is ook van de Klûnpartij. Beelden zie je maandag vanaf 18.12 uur bij Omroep Brabant.