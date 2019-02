Deel dit artikel:













786 erectiepillen gevonden in huis in Sprang-Capelle De Kamagra pillen die zijn gevonden in een woning in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - De politie heeft woensdag in een huis in Sprang-Capelle 786 Kamagra pillen – ook wel erectiepillen – gevonden. Daarnaast werden er 144 voorgedraaide joints, 20 gram hasj en 17 gram hennepresten aangetroffen. Een man is aangehouden.

Geschreven door Marlou van den Broek

Rond halfvijf ’s middags drong de politie de woning aan de Charlotte de Bourbonstraat binnen naar aanleiding van een ‘verdachte situatie’. Buiten de joints, de hasj en de hennepresten, werden ook andere druggerelateerde goederen gevonden.