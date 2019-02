Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand bij bushalte, maar vader van Natasha zet hem nog even keurig weg De auto vloog gelijk in brand (Foto: Danny van Schijndel).

BEEK EN DONK - Als je auto in brand staat en je zit er nog in, is je reactie waarschijnlijk dat je er zo snel mogelijk uit wilt. De vader van Natasha (22) wachtte hier woensdagavond nog even mee. Zijn auto vloog aan de Leliestraat in Beek en Donk in brand toen hij zijn dochter op stond te wachten bij een bushalte. Hij vond dat geen veilige plek om zijn auto daar te laten staan, dus reed hij hem al brandend naar een parkeerplaats verderop.

Geschreven door Marlou van den Broek

Natasha schrok flink toen ze de auto van haar vader zag branden. “Ik zou bij de bushalte opgehaald worden door mijn vader. Toen stapte ik uit de bus en zag ik dat zijn auto in brand stond”, vertelt ze. De vader hoorde bij het starten van zijn auto een enorme knal die onder de motorkap vandaan kwam. De auto begon gelijk te branden. Omdat hij zo min mogelijk schade wilde veroorzaken, reed hij hem gelijk in een zijstraat naar een parkeerplaats. Hij schakelde gelijk de hulpdiensten in. De politie stond ervan te kijken dat hij de auto nog weg kon rijden. “Maar zelf is hij vrij nuchter en stond hij er gewoon naast te lachen”, vertelt Natasha.