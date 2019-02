13 jaar cel voor man die zijn vrouw met 31 messteken op straat doodstak en daarna selfie maakte

BREDA - Houssain A. moet 13 jaar de cel in, met aftrek van voorarrest, voor het doodsteken van zijn vrouw. De Syriër stak haar 31 keer. Na afloop maakte hij een foto van de bebloede vrouw, ook maakte hij een selfie. De steekpartij gebeurde in mei 2018, op de Klaverweide in Breda. Na het vonnis liep de dader emotieloos weg, zonder geluid of traan.

Justitie had zestien jaar cel geëist. Volgens de rechter was moord echter niet bewezen. Wel is de man schuldig aan doodslag. "Het vele malen steken en op groffe wijze inhakken op uw vrouw midden in een woonwijk, zal zijn gebeurd in een plotselinge hevige driftbui", zei de rechter tegen de man.

"U heeft schuld aan een van de meest ernstige feiten die Nederlands strafrecht kent. Op klaarlichte dag op de openbare weg heeft u iemand om het leven gebracht door meermalen met een mes op haar in te steken. Uit het dossier blijkt dat u enorm woedend was."

"Die woede rechtvaardigt natuurlijk helemaal niet wat u gedaan heeft. U heeft een vrouw die middenin leven stond het leven ontnomen. Dit heeft een intens groot en onherstelbaar verdriet veroorzaakt bij nabestaanden. Twee zonen hebben op gruwelijke wijze hun moeder verloren. Ze zullen moeten opgroeien zonder haar hulp en liefde. Echt wrang is dat zij haar kinderen alleen opvoedde, zij moeten nu in een ander gezin verder opgroeien. Ze hebben psychische klachten omdat hun moeder dood is."

Buurtbewoners getuige

Veel buurtbewoners waren getuige van de steekpartij. De man stak zijn vrouw in de auto voor de eerste keer, liep haar daarna achterna en bleef op straat op haar insteken, vertelt de rechter. De drie messteken in haar borst waren dodelijk. "Een van de getuigen heeft gezien dat u op het slachtoffer heeft staan inbeuken. Dit moet een heel schokkend gebeuren zijn geweest voor veel mensen."

Volgens onderzoek heeft Houssain A. geen psychische stoornis. Over de directe aanleiding van de steekpartij is veel onduidelijkheid. De zoon van het slachtoffer vertelde eerder in een emotionele verklaring dat A. haar doodstak ‘omdat mama hem niet terug wilde’. Volgens justitie waren de twee al uit elkaar.

Volgens de verdachte was alles juist goed tussen de twee, maar kreeg het stel ruzie over zaken. Ze hadden samen een graafmachine gekocht in Engeland om deze te exporteren naar Syrië. Maar die graafmachine zou nooit geleverd zijn. Daardoor zou de familie van de man in Syrië bedreigd worden.

Ook kwam de man erachter dat er 650.000 euro aan cheques uit zijn kluis was verdwenen. “Ik wilde haar bedreigen.” Volgens de verdachte lachte zijn vrouw hem uit en zei ze: ‘Ga naar de hel!’ Vervolgens verloor de man de controle over zichzelf. 'Alles werd zwart voor mijn ogen. Ik wist niet meer wat ik deed.'"