Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brabant de liefste? Wij krijgen de meeste valentijnskaarten, maar versturen er veel minder Brabant ontving de meeste valentijnskaarten in 2018 (Foto: Kaartje2go).

EINDHOVEN - Het is weer bijna Valentijnsdag. Uit onderzoek van Kaartje2go blijkt dat van alle provincies Brabant vorig jaar de meeste valentijnskaarten ontving die verstuurd werden via de webshop. Dat zijn er meer dan we verstuurden, want met verstuurde kaartjes staan we op drie.

Geschreven door Eva van der Weele

Brabanders kregen 32.646 valentijnskaarten. Dat zijn er veel meer dan de nummers twee en drie: Provincie Utrecht 13.763 kaarten

Provincie Overijssel 11.894 kaarten In Brabant zijn de verschillen ook groot: De meeste: gemeente Uden met 3.679 kaarten

De minste: gemeente Heusden met slechts 14 kaarten Kaartjes versturen

Brabanders verstuurden veel minder kaartjes: 8349. Daarmee staan we op de derde plek achter Utrecht en Overijssel. De gemeente Uden verstuurde in Brabant de meeste valentijnskaarten, maar liefst 2898.