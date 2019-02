'De trainer ontslaan heeft helemaal geen zin', zegt NAC-spits Mitchell te Vrede in Frietje Met

NAC is weer eens bezig aan een dramatisch seizoen. Hoewel het stadion bij thuiswedstrijden nog altijd ramvol zit, bakt de selectie er op het veld weinig van. Te vaak is het te slappe hap. En ook kwalitatief laat het natuurlijk te wensen over. Toch gelooft spits Mitchell te Vrede, op weg terug van een blessure, dat het nog goed komt met de Bredase trots.

"NAC gaat zeker niet degraderen", zo zegt de aanvaller. "Maar we moeten realistisch zijn en we weten dat het een zware taak gaat worden. Maar De Graafschap staat nog dichtbij genoeg om ons daar op te focussen. Het moet toch een keer gebeuren."

Van der Gaag niet ontslaan

Er is, terecht, veel kritiek op NAC. En dus ook op trainer Mitchell van der Gaag. De druk op hem neemt wekelijks toe. Maar Volgens Te Vrede is ontslag geen oplossing voor de huidige problemen.

"Ik ben er heilig van overtuigd dat ontslag van de trainer helemaal niet gaat helpen", zegt Te Vrede. "De trainer komt elke week met een strak plan, we trainen hard en aan de fitheid ligt het niet. Maar de voetbalwereld is zo dat als het niet lukt, de trainer er uit moet. Ook Hans Smulders (technisch directeur) is vertrokken en wat heeft dit nu opgelost? Niets, is mijn mening."

Vloeken en gek worden en frustratie

Te Vrede snapt de emoties bij de supporters van NAC, die de laatste tijd hoog oplopen. Afgelopen week kwamen de fans met een manifest naar buiten waarin het ongenoegen werd geuit.

"Ik snap volkomen dat mensen op ons vloeken en er gek van worden. NAC is een club van de supporters en die zijn heel emotioneel. Maar hoe boos ze ook zijn, de week erop staan ze er weer. Het is heel frustrerend dat zij alles geven en wij hen op dit moment niet geven wat ze verdienen", aldus Te Vrede.