Stekelvarken ontsnapt uit De Oliemeulen: 'Niet proberen te vangen, maar politie bellen'

TILBURG - Gezocht: Stekeltje. Het gaat om een groot knaagdier van ongeveer 15 kilo, zeventig centimeter lang. Hij is twee dagen geleden ontsnapt uit dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. De kans is groot dat de vermiste Stekel overdag slaapt en dat hij in de avond actief wordt.

Bij benadering kan het dier zijn stekels overeind zetten, zo waarschuwt de politie. "We hebben al meerdere meldingen gehad van mensen die Stekeltje hebben gezien. Maar we hebben hem nog niet kunnen vangen. Het is een slim dier."

"Het is al de tweede keer dat het knaagdier ontsnapt. De eerste keer was hij na twee uur terug. Nu duurt het al twee dagen", aldus een medewerker van De Oliemeulen die hem iedere dag gaat zoeken.

In een besloten Tilburgse Facebookgroep zegt iemand dat ze het stekelvarken woensdagnacht rond twee uur gezien heeft in de buurt van het Bernardusplein. Hij liep richting de kebabkraam. De vrouw heeft zich nog aangekleed en is gaan kijken, maar het dier was al weg.

Ontsnapping

Stekeltje ontsnapte twee dagen geleden toen een deur van het binnenverblijf om onduidelijke reden opensprong. Het dierenpark heeft een speciale vangkooi voor het oppakken van het dier. "Ik heb goede hoop dat hij snel terug is," vertelt een medewerker van het park.

Stekeltje zal in principe niet aanvallen, maar als hij zich bedreigd voelt zet hij stevige stekels uit die je kunnen verwonden. Mensen die hem zien mogen het dier dus niet proberen te vangen, maar moeten meteen de politie bellen. Stekeltje is trouwens de naam die de agenten hebben gegeven. Volgens de Oliemolen heeft het knaagdier dat al jaren in het park woont, geen naam.