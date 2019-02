NAC-trainer Mitchell van der Gaag blijft strijdbaar en springt in de bres voor aanvoerder Menno Koch

De trainer van NAC geeft nu, zes dagen later, aan dat hij na die verloren wedstrijd emotioneler was dan normaal. “Maar het stoort me dan wel dat er dan meteen wordt gezegd dat ik het niet meer zag zitten. En die aanname is niet correct.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Draai aan geven

Daar is volgens Van der Gaag juist helemaal geen sprake van. “Als je al die vragen krijgt over het feit of dat je het nog wel ziet zitten, natuurlijk denk je daar dan even aan, maar die gedachte is snel, heel snel weer weg. Als staf zijnde en ik als hoofdtrainer heb ik het geloof dat we er een draai aan kunnen geven.”

In de steek gelaten

Voor de trainer was het de grootste knal dat de spelers de afspraken niet nakwamen tegen De Graafschap. “Dat voelde ik na afloop heel erg. Dat heb ik ook uitgelegd. Daarom voelde ik me in de steek gelaten.” Maar er zat nog wat meer achter, zo laat Van der Gaag nu weten. “We hebben er deze week nog wel over gesproken. Het teambelang is altijd het meest belangrijk. Maar als iemand ook maar denkt dat hij individueel lekker getikt heeft, dan is het klaar. Er zit meer achter, maar dat was in grote lijnen wel de boodschap van deze week.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Buiten het feit dat Van der Gaag zich in de steek gelaten voelde, speelde er in de media vooral hetgeen dat NAC-aanvoerder Menno Koch de band zou moeten afstaan. De verdediger is daar zelf duidelijk over. “De band is geen last. Ik heb vanaf het begin van dit seizoen die taak gekregen en die voer ik op mijn manier uit. Vorige week was het slecht en dan maakt het geen reet uit of ik die aanvoerdersband om heb of niet, anders was het ook slecht.

Bekijk het interview met NAC-aanvoerder Menno Koch en lees verder.

Trainer Mitchell van der Graag springt in de bres voor zijn aanvoerder. Koch is en blijft de aanvoerder van NAC. “Ja, dat is voor mij geen twijfel. Het heeft daar allemaal niets mee te maken. Het team heeft Menno aangewezen als aanvoerder, maar het probleem is dat we het als team niet voor elkaar krijgen. We moeten niet gaan wijzen.”

NAC neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen AZ.