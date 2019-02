'Oud-voetballer Abdellaoui neergeschoten in Amsterdam, maar buiten levensgevaar'

AMSTERDAM - De man die woensdagavond onder vuur werd genomen op IJburg in Amsterdam, is volgens De Telegraaf de 43-jarige oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui. De Bosschenaar speelde onder meer voor OJC Rosmalen, NAC en Willem II, maar stopte in 2004 met voetbal.

De oud-linksbuiten is buiten levensgevaar, maar raakte wel gewond. Abdellaoui werd iets voor middernacht onder vuur genomen op de George Sliekerkade op IJburg.

Omstanders hoorden meerdere schoten en zagen mannen op een scooter wegrijden. Abdellaoui lag volgens de krant schreeuwend op de grond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De recherche Amsterdam onderzoekt de schietpartij.

Honderden geldoverschrijvingen

Abdellaoui werd in 2010 vervolgd omdat via zijn paspoort 2,3 miljoen euro en 258.000 Britse pond werden witgewassen via honderden geldoverschrijvingen naar Curaçao, Jamaica en de Dominicaanse Republiek. Vijf jaar later werd hij vrijgesproken.

Hij had er volgens het gerechtshof in Den Bosch geen rekening mee hoeven houden dat zijn naam zou worden misbruikt voor fraude. Zijn medeverdachte en voormalige zakenvriend Abdel F. werd in 2015 wel veroordeeld voor het witwassen. Hij kreeg een celstraf en taakstraf.