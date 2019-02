Provincie betaalt toch mee aan opruimen van drugsafval

DEN BOSCH - Mensen die met een drugsdumping op hun stuk grond te maken krijgen, kunnen toch weer aanspraak doen op een vergoeding. Zolang er geen nieuwe landelijke regeling is, betaalt de provincie de helft van de opruimkosten. Brabant heeft er bijna een half miljoen euro voor over. Dit laat de provincie weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Brabantse ChristenUnie-SGP en het CDA over het onderwerp.

Een compensatieregeling vanuit het Rijk om de kosten deels te vergoeden, hield halverwege vorig jaar op. Grondeigenaren die in 2017 met een drugsdumping te maken hadden gehad, konden tot afgelopen juli de vergoeding nog aanvragen. Mensen die na dat jaar drugsafval op hun terrein vonden, hadden pech.

Nog geen landelijke oplossing

De subsidie kon drie jaar lang worden aangevraagd. De provincies gingen met het Rijk in gesprek voor een structurele oplossing, maar dat heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Brabant trekt daarom nu eerst zelf de portemonnee. Het wordt betaald met geld dat is overgebleven vanuit de eerdere regeling.

Criminelen die synthetische drugs maken zitten na afloop met afval. Dit wordt vaak in de natuur of op afgelegen plekken in dorpen en steden gedumpt. Het gaat vaak om zeer gevaarlijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Grondeigenaren zijn wettelijk verplicht om het op te ruimen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de bodemkwaliteit. Het opruimen van zo’n afvaldumping kan flink in de papieren lopen. Het illegaal storten van afval uit de productie van synthetische drugs is vooral in Brabant een probleem. Ongeveer de helft van de gevallen is in Brabant.