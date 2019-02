Van 800 keer bellen tot zomerse verzoekjes: mensen doen alles om kaartjes 3 Uurkes Vurraf te krijgen

Er zijn allerlei manieren om aan de kaartjes te komen. Bellen naar de radio, op zoek naar het verstopte Brabants Buske, op de sociale media, of gewoon ingeloot worden. Kansen genoeg natuurlijk, maar er zijn dan ook ontzettend veel mensen die graag bij het feest aanwezig willen zijn. “Het wordt ieder jaar gekker”, zegt Jordy.

Als gezicht van het feest wordt hij soms al in de zomer benaderd door mensen die graag kaartjes willen. “Zelfs aan m’n zusje, m’n broertje, m’n moeder en m’n vader wordt wel eens gevraagd of ze kaartjes kunnen regelen. En ik krijg bizarre verzoeken. Van laatste wensen tot mensen die speciaal vrienden over willen laten komen uit het buitenland”, zegt de presentator.

Vriendinnen kwijt

Bianca Mulders won maandagochtend nog twee kaartjes. “Ik heb dit jaar maar zestien keer gebeld naar de radio, maar vorig jaar was het meer dan 800 keer”, zegt ze. “Maar ik heb er alles voor over. Om een kaartje te bemachtigen heb ik heel de dag de radio aan staan om te horen wanneer het ‘Fijnfisjenie!’ signaal wordt gegeven. En dan bel ik gelijk!” Bianca won twee kaartjes en heeft de vriendin die mee mag al gekozen. "De andere vriendinnen die niet mee mogen, waren daar niet zo blij mee. Ik ben nu een paar vriendinnen armer", lacht ze.





Jordy is hartstikke blij dat het feest zo populair is. “Het is een ontzettend groot compliment.” Het is alleen wel jammer dat niet iedereen blij gemaakt kan worden met kaarten. En omdat mensen zo graag willen, is de teleurstelling ook vaak groot, wat vaak verhitte reacties oplevert. “De reactie daarop van ene Patrick op Facebook vond ik wel mooi", zegt Jordy. “Neem je verlies of neem een pilske."

Voor de mensen die nog heel erg graag kaartjes willen, niet getreurd, er zijn nog genoeg mogelijkheden om ze te bemachtigen.