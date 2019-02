Deel dit artikel:













18 kilo cocaïne gevonden in loods Bergen op Zoom, 42-jarige verdachte opgepakt De daders smokkelden cocaïne. (Foto: politie)

BERGEN OP ZOOM - In een loods aan de Abraham de Haanstraat in Bergen op Zoom is 18 kilo cocaïne ontdekt. De politie heeft een 42-jarige man uit Engeland opgepakt.

Geschreven door Maaike Cnossen

De politie doorzocht de loods en vond toen de drugs. Agenten namen een kijkje nadat er informatie was binnengekomen.