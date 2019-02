‘Zonder het café van opa was ik nooit gaan darten’, talent Daan Bastiaansen (16) timmert aan de weg

Maar talent heeft hij wel degelijk. Hij voetbalde altijd, maar zag al snel dat hij daar niet goed in was. Maar het duurde tot zijn veertiende, toen hij erachter kwam dat hij talent voor pijlen gooien had. Daar kwam hij zelf niet achter, maar darter Toon Greebe wel.

Finaleplaats

“In het café van mijn opa werd een toernooi georganiseerd waar een bekende darter ook zou gooien”, blikt Bastiaansen terug op zijn eerste aanraking met darten. “Mijn opa vroeg of ik mee wilde doen. Dat vond ik prima, maar ik deed het zo goed dat ik meteen in de finale stond tegen die bekende darter. Dat was Toon Greebe, maar ik had nog nooit van hem gehoord haha.”

"Raymond van Barneveld is meer een voorbeeld voor mij dan Michael van Gerwen" - Daan Bastiaansen.

Maar het was juist Toon Greebe die Bastiaansen erop wees dat hij talent had. “Hij vond dat ik goed was me op een NDB-toernooi (Nederlandse Darts Bond) die week erop. Hij vond me goed genoeg om daar aan mee te doen.” En daarmee begon de dartscarrière van de nu pas zestienjarige Bastiaansen, al had hij dat zelf nooit verwacht. Hij gooide zijn eerste pijltjes al toen hij drie jaar was, in het café van zijn opa. Zijn opa gooide zelf ook wel eens een pijltje, maar beide deden het nooit serieus. “Ik vond het wel leuk om een pijltje te gooien, maar het is nooit in me opgekomen dat ik er talent voor had. Maar als ik er nu op terugkijk, was ik nooit gaan darten als opa geen café had gehad.”

Spijkerbroekje

Tijdens zijn tweede toernooi viel Bastiaansen op, zowel met zijn goede spel, als zijn klederdracht. "Iedereen stond daar in een dartshirt en ik stond daar in mijn gewone T-shirtje en spijkerbroek. Ik viel wel op, ja." De bondscoach van het Nederlands dartsteam kwam die dag ook naar Bastiaansen toe en vroeg hem direct of hij zich bij een dartsvereniging wilde aanmelden, want ook zij zag dat de darter uit Bavel talent had. "Toen is alles ongelooflijk snel gegaan. Ik heb daarna aan veel buitenlandse toernooien meegedaan en tot mijn eigen verbazing won ik er ook nog eens een aantal."

"Volgend jaar wil ik een tourcard halen" - Daan Bastiaansen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Van Gerwen versus Van Barneveld

Als Brabander zal Michael van Gerwen toch wel het grote voorbeeld van Bastiaansen zijn, toch? "Nee, dat is Adrian Lewis", zegt Bastiaansen. "Hij heeft zo'n makkelijke manier van gooien en is echt een natuurtalent. Maar Van Gerwen is een superspeler en zeker iemand om naar op te kijken." Ook Raymond van Barneveld ziet Bastiaansen als voorbeeld. "Meer dan Van Gerwen", zo geeft hij eerlijk toe. "Van Barneveld heeft het darten in Nederland zo ontzettend groot gemaakt en gooit al meer dan twintig jaar op topniveau. Zonder hem had Van Gerwen wellicht niet eens gedart."

Hij had dit jaar al mee kunnen doen tijdens de Q-school, maar Bastiaansen vond zichzelf nog niet goed genoeg. "Ook al heb ik best wat gewonnen dit jaar, maar het niveau bij de wat oudere darters ligt natuurlijk wat hoger. Ik heb nog iets meer tijd nodig. Ik ga dit jaar de Development Tour van de PDC af en als dat goed gaat, ga ik volgend jaar proberen een tourcard te halen."

Bastiaansen vindt het moeilijk in te schatten wanneer we hem terug zien op een televisietoernooi. "Laten we het houden op een jaar of drie vier." En in de tussentijd gaat hij door met gooien en blijft hij werken voor dat ene grote doel. "Ik wil ooit wel wereldkampioen worden, ja. Als ik er hard genoeg voor werk, moet dat lukken."