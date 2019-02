Deel dit artikel:













Johan van der Velde heeft acute leukemie, oud-wielrenner in het ziekenhuis Johan van der Velde is ernstig ziek (archieffoto).

RIJSBERGEN - Oud-wielrenner Johan van der Velde uit Rijsbergen is ernstig ziek. Hij lijdt aan acute leukemie en wordt behandeld in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Geschreven door Maaike Cnossen

‘Lieve Johan, je hebt in je leven veel gevechten gewonnen, deze zul je ook winnen’, twittert het Roompot-Charles Cycling Team. Van der Velde werkt als buschauffeur bij de wielerformatie.

De oud-prof won onder meer ritten in de Tour de France en Giro d’Italia. In 1982 eindigde hij als derde in het eindklassement van de Tour. Wielerkenner Omroep Brabant

Johan van der Velde is al jaren de vaste wieleranalist van Omroep Brabant. Hij geeft zijn visie op de etappes tijdens de Tour de France op onze radiozender.