Twaalf appartementen in Waalwijk ontruimd vanwege gaslek

WAALWIJK - Een gaslek heeft er donderdagavond toe geleid dat de bewoners van twaalf appartementen aan de Berkenlaan in Waalwijk tijdelijk hun woning uit moesten.

De eigenaar van een van de appartementen had een aansluiting van een gasleiding verwijderd, waardoor er gas de woning in stroomde en er een gevaarlijke situatie ontstond. Bewoners van naastgelegen appartementen werden vervolgens uit voorzorg geëvacueerd.

Gastoevoer voorlopig afgesloten

De brandweer heeft alle woningen gelucht, waarna de bewoners terug konden. In het appartement van de man is het gastoevoer voorlopig gas afgesloten.

Voor deze bewoner zal voor de komende dagen onderdak worden geregeld. De politie onderzoekt of er opzet in het spel was.





