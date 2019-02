Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twaalf huizen in Waalwijk ontruimd vanwege gaslek Door het gaslek werden twaalf woningen ontruimd (foto: Erik Haverhals).

WAALWIJK - Een gaslek heeft er donderdagavond voor gezorgd dat de bewoners van twaalf woningen in de Berkenlaan in Waalwijk hun huis uit moesten. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak van het lek was.

Geschreven door Maaike Cnossen

De bewoners van zes woningen mogen inmiddels weer terug naar huis. De anderen moeten nog even wachten. Verwarde man

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de situatie is ontstaan door een ‘verward persoon’, maar kon verder geen details geven.