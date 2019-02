Michael van Gerwen wint titanenstrijd van Michael Smith en boekt eerste Premier League-overwinning

NEWCASTLE - Michael van Gerwen heeft zijn eerste wedstrijd tijdens deze Premier League-jaargang gewonnen van Michael Smith. De herhaling van de WK-finale ging gelijk op, maar de wereldkampioen trok aan het langste eind in Newcastle: 7-5.

Van Gerwen gaf vooraf aan het jammer te vinden dat Gary Anderson niet meedoet, maar de darter uit Vlijmen treurt niet te lang en heeft maar één doel: alle zestien wedstrijden winnen deze Premier League. De eerste overwinning is in ieder geval al binnen.

Al moest Van Gerwen daar wel diep voor gaan. Ondanks dat ‘Mighty Mike’ gemiddeld veel beter gooide dan Smith (105 om 94), had Van Gerwen alle moeite met de Engelsman. In de eerste leg werd hij namelijk al meteen gebroken. Maar Van Gerwen zou Van Gerwen niet zijn als hij niet meteen zou terug breken en dus deed hij dat wel.

Gelijk opgaand

De legs die daarop volgde gingen vooral met de darts mee, al sloeg de Brabander in de zesde leg een klein gaatje door op 4-2 te komen. Toch wist Smith zich terug te knokken tot 4-4. Die laatste leg pakte Smith door een 150-finish te gooien, terwijl Van Gerwen stond te wachten om tops uit te gooien. Een gelijkspel, zoals dat alleen kan in de Premier League, leek er in te zitten voor de Engelsman die op een televisietoernooi tot nu toe altijd nog verloor van Van Gerwen.

11-darter

Van Gerwen was vooral in zijn eigen legs veel te sterk voor Smith, en kwam op 5-4. Maar ook nu knokte Smith zich terug tot 5-5. Maar dat bleek achteraf gezien de laatste leg die de Engelsman wist te pakken. Van Gerwen zette de turbo nog even aan en was vooral in de laatste leg van de partij ijzersterk door in de leg van Smith op een belangrijk moment 180 te gooien. Door 81 uit te gooien, noteerde Van Gerwen een 11-darter en won hij met 7-5 van Smith. Daarmee pakt Van Gerwen dus de eerste punten.