Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bestelbus botst achterop stilstaande auto in Boxtel De bestelbus botste tegen een stilstaande auto aan (Foto: Sander van Gils, SQ Vision Mediaprodukties).

BOXTEL - Een bestelbus is in de nacht van donderdag op vrijdag achterop een stilstaande auto gebotst op een rotonde in Boxtel. Het ongeluk gebeurde op de Keulsebaan richting Parallelweg Zuid. De politie regelde het verkeer en er was een ambulance aanwezig voor de bestuurders.

Geschreven door Eva van der Weele

Beide voertuigen zijn afgevoerd. Het is onduidelijk hoe het met de bestuurders van beide auto’s gaat.