De geldpolonaise: wat kost het carnavalsfeest in Brabant?

EINDHOVEN - Carnaval is niet alleen een groot feest, er zit ook een flink prijskaartje aan. De gemeenten geven veel geld uit voor de carnavalsdagen, de artiesten verdienen grote bedragen en de prinsen dragen ook een aardig centje bij.

De vier grote gemeenten in Brabant gaven vorig jaar veel geld uit aan het jaarlijkse feest, bleek donderdagavond uit het programma Stand van Zaken van WNL.

Den Bosch: 156.914 euro

Breda: 116.000 euro

Tilburg: 79.075 euro

Eindhoven: 106.000 euro

Maker van het programma Marien van der Kooij heeft zelf nog nooit carnaval gevierd, maar ziet dat er heel veel geld aan wordt uitgegeven. "270 miljoen. Dat is hartstikke veel geld." Van der Kooij heeft dit onderzoek samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gedaan. "We hebben gekeken naar de omzet van de horeca, hotels, eettentjes en ook de gemeenten die er geld in stoppen. Het is een combinatie van berekeningen."

Artiesten verdienen

De artiesten die komen optreden tijdens carnaval verdienen goed. Huur je Snollebolleke in voor een halfuur, dan leg je daar 7000 euro voor neer. Dennie Christiaan is wat goedkoper, voor hem betaal je 3200 euro. De Gebroeders Ko vragen 2800 euro per optreden.

Als je carnavalsprins bent, moet je ook zeker betalen. Een prins geeft gemiddeld 3000 euro uit. Bedragen verschillen van 200 euro tot een uitschieter van 10.000 euro.

En dan nog de feestvierders zelf. Er wordt tijdens carnaval 1,5 miljoen euro uitgegeven door de vierders. Dat is gemiddeld 180 euro per persoon. De kroegen verdienen 25.000 euro tijdens de dolle dagen. In een normaal (lang) weekend stroomt er 2800 euro binnen.



Ziek

Zestien procent van de carnavalvierders meldt zich ziek na een lang weekend feesten. Een groot deel hiervan is onder de 18 jaar.