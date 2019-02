Veldhovens koor strijdt mee met 'Champions League' van de zangwedstrijden

Vocal Group Just Us uit Veldhoven (foto: Vocal Group Just Us)

MAASTRICHT - Over het algemeen hebben zangkoren te maken met een imagoprobleem. Ze worden vaak als saai en suf gezien. Veelal omdat de leden ouder van leeftijd zijn en koren vaak een niet-toegankelijke muziekstijl kiezen. Maar dat koren ook populaire muziek in hun repertoire hebben, weten veel mensen niet.

Vocal Group Just Us uit Veldhoven doet dit weekend mee aan een grote internationale zangwedstrijd voor koren in Maastricht. Zij proberen daar furore te maken met bijvoorbeeld de hit ‘Rosanna’ van Toto. Daar nemen zij het op tegen koren uit onder meer Rusland, Finland en Zuid-Korea.

Topniveau

Baszanger Christ Spierings heeft zijn stembanden alvast opgewarmd. “De International Choir Competition kun je misschien het beste vergelijken met wat we in de voetballerij kennen als de Champions League.”

Donderdagavond was het openingsconcert in Maastricht. Daar maakte het Veldhovense koor voor de eerste keer kennis met de andere koren. Spierings spreekt van een hevige concurrentie. “We zullen de komende dagen echt ons best moeten doen, er zitten echt hele goede koren bij.”

Breed genre

Tijdens de zangwedstrijd willen de Veldhovenaren zich bewijzen in het hele muzikale spectrum, van de populaire muziek tot de meer klassieke stukken.

De zangwedstrijd is in het MECC in Maastricht en is toegankelijk voor geïnteresseerden. “We treden op voor publiek en je mag veronderstellen dat er in zo’n congrescentrum nog voldoende plek is”, lacht Spierings.