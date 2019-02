Al 8070 dagen zonder Elfstedentocht: 'We blijven hopen'

SPRANG-CAPELLE - De Elfstedentocht van 1997. De meeste mensen kunnen het zich nu nog wel herinneren, maar de tijd tussen de tocht der tochten wordt steeds groter. Vrijdag is het 8070 dagen geleden dat de laatste Elfstedentocht verreden werd. En dat betekent dat we beginnen aan de langste periode zonder de tocht der tochten ooit.

Als we naar het weerbericht van de komende weken kijken, ziet het er niet uit dat het gaat gebeuren. Weer niet. Ieder jaar tijdens de eerste vorst begint het bij schaatsliefhebbers te kriebelen. Ook bij Arnold Stam uit Sprang-Capelle, die vijfde werd bij de laatst verreden Elfstedentocht in 1997.



'Aantal stuiptrekkingen'

“De afgelopen jaren hebben we een aantal stuiptrekkingen gehad en kunnen schaatsen op natuurijs. Maar de echt strenge winters zijn na 1997 op één hand te tellen, helaas.”

Als Stam terugdenkt aan zijn tocht der tochten spreekt hij van een bijzonder moment. “Een jaar eerder dacht iedereen dat het ging gebeuren, maar toen werd het op het laatste moment afgelast. In 1997 begon het ineens kort en heftig te vriezen,en iedereen dacht ‘het zal wel loslopen’, na de teleurstelling van vorig jaar. Maar binnen een week werd hij uitgeschreven en verreden. Dat is toch het mooie van het weer, als het hard genoeg vriest, kan het binnen een week ineens voor elkaar zijn.”

Veel mensen in Nederland kijken halsreikend uit naar een Elfstedentocht, ook Stam heeft nog altijd hoop. “De afgelopen jaren ben ik nog in training geweest, voor het geval dat. Maar de moed dat ik de tocht nog in goede conditie ga rijden, heb ik inmiddels wel een beetje opgegeven.”

Sneeuw gooide roet in het eten

In 2012 leek het er op dat eindelijk het moment was gekomen dat de Elfstedentocht gereden zou worden. Maar sneeuw gooide toen roet in het eten. “Als ik de weerkenners over een horrorwinter hoor, klamp ik me daar aan vast. Maar tot nu toe heeft het weinig resultaat gehad.”

“Maar als de Elfstedentocht toch nog een keer verreden wordt, ga ik meedoen als toerrijder". vervolgt Stam. "We hebben met de oude kopgroep uit ’97 afgesproken dat we hem met elkaar gaan rijden. En ik heb zelf inmiddels twee zonen die wedstrijden rijden en mogen meedoen. Dus het kan zomaar zijn dat mijn vijfde plaats dan verbeterd wordt.”