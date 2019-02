Einde dreigt voor stichting 'Rolerisuit', 'We doen het voor een appel en ei en dat mag niet'

BREDA - Het is al sinds jaar en dag een begrip in Breda en omstreken. De stichting ‘Rolerisuit’, die mensen met een handicap met speciale rolstoelbusjes een leuke dag probeert te bezorgen. Dat doen de vrijwilligers al ruim dertig jaar. Maar daar zit ‘m nou net de crux: dat mag dus niet.

Al sinds 1987 vervoert ‘Rolerisuit’ duizenden mensen in het westen van de provincie die door ziekte of een handicap niet of nauwelijks de deur uit komen. Dat doet de stichting met een vloot van drie speciaal ingerichte bussen. Tot 2013 verliep dat allemaal zonder problemen, tot de Inspectie Leefomgeving en Transport ineens liet weten dat de stichting daarvoor een speciale vergunning nodig heeft.



De vrijwilligers zijn geen officieel chauffeur, maar omdat ze aan zogenoemd besloten busvervoer doen, moeten zij als werknemers worden uitbetaald. Althans, dat willen de commerciële busbedrijven. Zij beschouwen de vrijwilligersorganisatie volgens voorzitter Joop Janssen als concurrentie. Daarom wordt ‘Rolerisuit’ nu voor de rechter gedaagd.

Mogelijk ‘over en uit’

Over twee weken buigt het gerechtshof zich over de kwestie. “Als het dan mis zou lopen, dan betekent dat na 32 jaar einde verhaal voor onze stichting”, aldus Janssen. De voorzitter is vastberaden de rechter met een goed verhaal te overtuigen. Hij legt uit: “Je moet het eigenlijk vergelijken met Albert Heijn die de Voedselbank gaat aanklagen.”

Volgens de voorzitter van ‘Rolerisuit’ heeft de stichting al meerdere keren geprobeerd er samen met de commerciële busbedrijven uit te komen. Maar tevergeefs. “We krijgen heel veel telefoontjes en steun van onze cliënten en tientallen instanties die niet zonder ons kunnen”, vertelt Janssen. “Dat bewijst maar weer dat als wij er niet zouden zijn, die mensen noodgedwongen binnen blijven.”

'Spreekwoordelijke appel en ei'

Op 22 februari is de rechtszaak. Dan zal duidelijk worden of de chauffeurs van ‘Rolerisuit’ ook als buschauffeurs betaald moeten worden. “Dat deden ze altijd voor de spreekwoordelijke appel en ei, omdat ze iets goeds willen doen voor de medemens.”

Als de rechter de commerciële busbedrijven gelijk geeft, dan is de kans groot dat de dagtripjes gaan verdwijnen. “We kunnen het dan gewoon niet meer betalen.” Datzelfde geldt ook voor de deelnemers, omdat busreisjes met ‘de concurrentie’ duurder zijn en voor de doelgroep vaak ook onbetaalbaar.