Voor de zoveelste keer rijdt een vrachtwagen zich vast onder berucht viaduct in Waalwijk Foto: FPMB

WAALWIJK - Het was vrijdagochtend weer raak bij het viaduct in de Hertog Janstraat in Waalwijk. Rond kwart over negen reed een volgeladen vrachtwagen zich klem onder het inmiddels beruchte viaduct, en dat was de zoveelste keer.

Geschreven door Corné Verschuren

De chauffeur probeerde de schade beperkt te houden door een stuk achteruit te rijden. De vrachtwagen staat nog voor het viaduct. Het verkeer wordt omgeleid. Het afgelopen jaar reden al meerdere vrachtwagens zich vast onder het viaduct aan de Hertog Janstraat. Hoeveel vrachtwagens het precies zijn, is niet helemaal duidelijk.



Chauffeurs verkijken zich

Het viaduct heeft een hoogte van 3,60 meter. Veel chauffeurs verkijken zich op die hoogte. Op verzoek van de gemeente Waalwijk plaatste Rijkswaterstaat al extra waarschuwingsborden om de chauffeurs te waarschuwen.