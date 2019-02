Fietser overleden na botsing met kleine vrachtwagen in Oirschot

OIRSCHOT - Op de kruising van de Kempenweg en Beerseweg in Oirschot was vrijdagmiddag een dodelijk ongeval waarbij een fietser en een (kleine) vrachtwagen zijn betrokken. De fietser overleefde de aanrijding niet.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens een getuige zijn zes politieauto's, twee ambulances en een brandweerwagen ter plaatse. Een traumahelikopter was ter plaatse, maar niet meer nodig. De Kempenweg is afgesloten voor verkeer. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.