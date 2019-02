Deel dit artikel:













Viagra, xtc, hennep en illegale sigaretten gevonden in huis in Rijen De politie vond erectiepillen, viagra, hennep en illegale sigaretten. (Foto: facebook @politiegilzerijen)

RIJEN - In een huis aan de Schoorveken in Rijen heeft de politie vrijdag xtc, erectiepillen, hennep en sloffen illegale sigaretten gevonden. Het spul is in beslag genomen.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

In totaal vond de politie in het huis 132 viagra-pillen en meer dan tweehonderd xtc-tabletten. Daarnaast is een onbekende hoeveelheid hennep meegenomen. De sloffen illegale sigaretten die werden gevonden, zijn door de douane in beslag genomen. Netbeheerder Enexis constateerde dat op het adres ook elektriciteit en gas illegaal werden afgetapt. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.