Geen vindersloon, jaren oude pinautomaat die in bos gevonden werd blijkt leeg te zijn

STERKSEL - Boswachters komen heel wat tegen in het bos. Maar een pinautomaat, dat is uniek. Na werkzaamheden in het bos, waarbij bomen werden gerooid en afgevoerd, kreeg boswachter Mari donderdag een telefoontje van Geert, die bezig was de boomstammen uit het bos te rijden. Er was een bijzondere vondst gedaan op landgoed De Lange Bleek in Sterksel. Naar verwachting zat er 150.000 euro in de pinautomaat. ING zegt echter na onderzoek dat de automaat leeg was.

Het is een flinke teleurstelling. In zijn hoofd had boswachter Mari al verschillende leuke natuurprojecten in gedachten die hij met behulp van het vindersloon op kon starten. Vrijdagmiddag kwam echter bericht van de bank. Na onderzoek bleek de geldautomaat die een dag eerder in het bos gevonden was toch leeg te zijn.

Geen geld gezien

Vrijdagochtend waren Mari en vinder Geert er nog van overtuigd dat er 1,5 ton in zat. Mari: “Het was een ouder type pinautomaat dat al zeven jaar niet geplaatst werd en waarschijnlijk vijftien jaar oud is. Helemaal verroest, maar als je goed keek zag je de geldcassettes er in zitten. Er zat ook verf bij, om de biljetten te vernietigen als iemand de cassettes open probeerde te breken. We hebben het geld zelf niet gezien. Dat was afgeschermd. Maar de cassettes waren helemaal onbeschadigd en zaten ze op de originele plaats. Volgens die waardetransporteur die na onze melding de automaat op kwam halen, moest er dan geld inzitten."

De manier waarop de pinautomaat gevonden was, kan zo de beginscène in een spannende tv-serie zijn. Geert was aan het werk in het bos, boomstammen wegrijden. “Ik zag een stapeltje hout dat ik wilde meenemen. Toen in het hout oppakte, zag ik een ijzeren plaat. Eens kijken wat het is, dacht ik. Toen zag ik er ING opstaan,” vertelt Geert, de vinder van de geldautomaat.

Hij belde een collega die hem adviseerde de boswachter te bellen. “Het geld houden? Nee, daar heb ik niet aan gedacht. Dat geeft ook alleen maar gedoe. Een vindersloon verwacht ik eigenlijk ook niet,” zei hij vrijdagochtend.

Hoop op vindersloon

Bij boswachter Mari was dat anders. Hij hoopte op tien procent vindersloon, zei hij voordat hij hoorde dat de automaat leeg was. “Dat geld kunnen we dan besteden aan een mooi natuurbeschermingsproject. Het is juridisch wel interessant. In het bos wordt zo veel gestort, bijvoorbeeld meubels. Bij het afvoeren van dat afval zijn wij juridisch de eigenaar en draaien we op voor de kosten. Maar als we iets van waarde vinden, zijn wij dan ook eigenaar?”

Verroest maar waardevol

De eerste nacht stond de automaat in een schuur van het Brabants Landschap. Vrijdag haalde een medewerker van waardetransport het gevaarte op, begeleid door een beveiliger. De pinautomaat lag er waarschijnlijk al jaren, vertelt Mari. “De criminelen hebben er nog best ver mee gesleept, hij lag ver op het pad. Om onduidelijke redenen hebben ze de automaat nooit meer opgehaald.”

De boswachters vinden vaker vreemde dingen. Een collega van Mari, boswachter Erik, vond vrijdag op de Groote Heide bij Eindhoven nog een bom. Hij schakelde de EOD in. “Met die bom hadden we de pinautomaat wel open gekregen”, lacht Mari als hij het hoort. “We vinden hier van alles. Vorige week heb ik nog een tas met portemonnee gevonden. Die was bij het pannenkoekenhuis uit een auto gestolen.”

In het bos bij Heeze werd in 2013 ook al een pinautomaat zonder geld gevonden die bemachtigd was bij een ramkraak. "Misschien is dit voor criminelen wel een aantrekkelijke plek om pinautomaten achter te laten."

De pinautomaat staat inmiddels bij de waardetransporteur in een beveiligde ruimte.