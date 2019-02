Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Proef succesvol: buitenlandse blowers mogen weer in Tilburgse coffeeshops Iemand rolt een joint. Archieffoto.

TILBURG - Wiet, hasj, spacecake. Buitenlanders kunnen ook de komende jaren voor alle boodschappen op hun softdrugslijstje terecht in Tilburg. Een proef om buitenlanders weer toe te laten in de coffeeshops in de stad is zo succesvol, dat de gemeente er permanent beleid van maakt.

Geschreven door Malini Witlox

Sinds de invoering van de wietpas in 2012 mochten coffeeshops geen drugs meer verkopen aan buitenlanders en mensen die niet in de shop waren ingeschreven. Dat laatste criterium kwam al eerder te vervallen. Doordat buitenlanders op straat hun drugs kochten, steeg de criminaliteit. In maart 2018 besloot de gemeente Tilburg om een proef te doen waarbij buitenlanders in elf coffeeshops weer drugs mochten kopen. "Die proef is geëvalueerd door een speciaal bureau. Omwonenden en ondernemers zeggen geen extra parkeeroverlast bij de coffeeshops of andere problemen te ervaren. Daarom maken we de proef permanent," zegt en woordvoerder.