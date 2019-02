Deel dit artikel:













Nog geen plannen voor Valentijnsdag? Omroep Brabant speelt voor Cupido!

EINDHOVEN - Het is bijna zo ver: Valentijnsdag. Wil je een keer iets anders dan chocola of een geurtje geven? Of weet je nog niet wat je dit jaar voor bijzonders voor jouw geliefde kunt doen? Dan hebben wij goed nieuws! Omroep Brabant is gek van de liefde en daarom duikt een van onze verslaggevers op 14 februari in de rol van Cupido.

Geschreven door Melissa Zevenbergen

Op de dag van de liefde gaat hij de hele dag Valentijnskaarten bezorgen. Dus heb jij een boodschap voor iemand die je liefhebt? Of wil je eindelijk vertellen hoe gek je op iemand bent? Of wil je een aanzoek doen? Het kan ons niet gek genoeg zijn. Het hoeven trouwens niet alleen liefdesboodschappen te zijn. Misschien wil je ook wel een keer iets leuks tegen je moeder, vader, broer, zus, opa of oma zeggen? Het mag allemaal. Liefde kent immers geen grenzen! Hoe doe je mee?

Heb jij een bijzondere of lieve boodschap voor jouw Valentijn? Of wil je iemand ergens mee verrassen? Stuur dan jouw boodschap en jouw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) naar: social@omroepbrabant.nl en wie weet komt onze Cupido jou verrassen op Valentijnsdag. Love is in ‘the air’

Letterlijk, want ook op de radio gaat Valentijnsdag niet voorbij. De hele dag kan je jouw romantische plaatjes aanvragen. Wil je dat ene schuifelnummer nog een keer horen? Of andere mooie herinneringen ophalen? Laat het ons weten en wie weet hoor jij jouw favorietje terug.