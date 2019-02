Paul begint nieuwe trimsalon na roof: 'Ik had niks meer maar kan nu mijn droom weer najagen'

Vol trots is Paul Hansen aan het werk in zijn gloednieuwe katten- en hondentrimsalon CatDog. Siberische boskat Henkie en zijn maatje Pacha liggen volledig op hun gemak op de tafel van Paul, terwijl hij de klitten uit hun vacht haalt. Een paar weken geleden leek dit nog ondenkbaar. Paul: "Ik was alles kwijt, ik dacht ik stop ermee."

Alles kwijt behalve de prullenbak

Paul wist niet wat hij zag toen na de kerstdagen in zijn trimsalon kwam. "De deur van de salon stond op een kier, maar ik dacht dat ik niet goed afgesloten had. Eenmaal binnen zal ik dat alles weg was. Alleen de balie en de prullenbak stonden er nog."

Paul vertelt wat er allemaal verdwenen was na de roof:

Zelfs al geopende shampooflessen waren gestolen. "Ik was helemaal in shock. Ik heb met mijn hand voor mijn mond rondjes door de zaak gelopen. Daarna heb ik 112 gebeld. Ik moest verschrikkelijk huilen, want dit was echt mijn ding. Ik dacht dat dit het einde van mijn carrière zou zijn."

Oliebollen

Een hoop mensen trokken zich het verdriet van Paul aan. Zo gingen twee vriendinnen spontaan oliebollen verkopen. Paul: "Dat was heel lief. Maar ik dacht: ik heb voor meer dan 15.000 euro schade, dat ga je met wat oliebollen niet redden. Maar ze haalden maar liefst bijna 3000 euro op."

Ook anderen kwamen in actie. "Er waren bedrijven die gratis of tegen een zacht prijsje kwamen klussen of spullen leverden. En familie en vrienden hebben ook heel veel geschonken en geholpen. Ik ben er nog niet, maar ben al heel trots wat ik nu weer heb opgebouwd."

Belachelijk

Deze week ging de trimsalon van Paul, op een nieuwe locatie aan de Edisonstraat, weer open. Het baasje van Henkie en Pacha is een van de eerste klanten. "Ik had het verhaal over de inbraak gelezen. Belachelijk, wat heb je nou aan scharen en shampoo? Ik zag er een foto van Paul bij en dacht: ik ga een afspraak maken."

Kat Pacha is flink wat klitten en haren kwijt

Na flink wat kammen en scheren zijn haar katten klaar. Paul: "Dit is mijn lust en mijn leven. Ik ben heel blij dat ik door iedereen zo geholpen ben. Het zal nog een paar jaar duren voor ik alles weer compleet heb. Maar ik kan nu mijn passie en mijn droom weer najagen."