Granaat gevonden bij werkzaamheden in Baarle-Nassau, EOD ingeschakeld Foto: Instagram Wijkagent Tilburg/Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.

BAARLE-NASSAU - Bij grondwerkzaamheden in Baarle-Nassau is vrijdag een granaat gevonden, vermoedelijk dateert het projectiel uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om de bom onschadelijk te maken.

Geschreven door Malini Witlox

Volgens de Tilburgse wijkagent die geïnformeerd werd over het explosief gaat het om 'een gaaf exemplaar.' Tekst gaat door onder de Instagrampost. Ook in Heeze werd eerder op de dag een (stuk) bom gevonden. Boswachter Erik zag de bom op de heide bij Heeze-Leende. Ook daar is de EOD voor gebeld.