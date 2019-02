Acht Gemertse kunstenaars bestormen kasteel Nemerlaer in Haaren: het blijft een bijzonder plekje

"Ik heb nog nooit zo'n kasteel gezien,"zegt Gemertenaar Jan Timmers die de expositie heeft georganiseerd. Zijn verbazing is begrijpelijk. Zeker van binnen is kasteel Nemerlaer een bijzonder oord. Een écht historisch kasteel maar ook een gebouw zoals een klein fantasievol kind zich een kasteel voorstelt. Met een kroon;luchter in de hal, krakende vloeren, piepende deuren, opgezette dieren al dan niet in vitrines, een paar engelenvleugels aan een muziekstandaard en heel veel, écht heel veel, andere spullen.





Dat maakte het lastig voor de kunstenaars. Je kan in Nemerlaer wel wat schilderijen ophangen voordat het opvalt Het kasteel is geen museum of galerie met rechte witte wanden. Elk vertrek in het kasteel heeft al een eigen karakter. De kunstenaars moeten zoeken en schuiven om hun werken en het kasteel te laten accorderen.





Het kasteel heeft veel hoekjes en gaatjes.

Het eindproduct - expositie én kasteel - is de basis voor een mooie zondagmiddag. Of je nou voor de kunst gaat óf voor het kasteel (of misschien voor allebei) Kasteel Nemerlaer blijft een bijzonder plekje. De expositie is tot eind maart te zien op zondagen tussen 11 en 17 uur.