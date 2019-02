Deel dit artikel:













Dai Dai Ntab stelt teleur en blijft ver weg van podium tijdens 500 meter op WK Afstanden Dai Dai Ntab: geen rol van betekenis tijdens de 500 meter in Inzell. (Foto: Orange Pictures)

INZELL - Schaatser Dai Dai Ntab is er niet in geslaagd een podiumplek te veroveren tijdens de 500 meter op de WK afstanden in het Duitse Inzell. De 24-jarige Oisterwijker finishte in 34,55 en bleef daarmee ver verwijderd van de winnende tijd van de Rus Ruslan Murashov.

Geschreven door Ramon Min

Murashov pakte verrassend de wereldtitel met een tijd van 34,22, goed voor een nieuw baanrecord. De Noorse olympisch kampioen Havard Lorentzen (34,43) werd tweede en de Rus Viktor Mushtakov (34,43) verzekerde zich van brons. Ronald Mulder was de beste Nederlander met de zesde plaats. Hij zette een tijd neer van 34,50 neer. Ntab maakte bij de start een misser waardoor hij kostbare tijd verspeelde. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de achtste tijd. Twee jaar geleden eindigde Ntab als laatste op de 500 meter omdat hij in een bocht onderuit ging. De onttroonde titelhouder Jan Smeekens eindigde met een tijd van 34,68 als tiende.