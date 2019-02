Graafmachine valt na ongeval van truck, verbindingsweg pas weer vrij na middernacht

BERGEN OP ZOOM - Op de snelweg A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is vrijdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De truck vervoerde een grote graafmachine die eraf viel. De machine belandde in de vangrails.

De verbindingsweg naar de A59 richting Fijnaart en Roosendaal is door het ongeluk dicht. Na 22.00 uur zou de weg weer vrij worden gegeven, maar omdat de bergingswerkzaamheden van de kraan tegenvallen, is de weg na middernacht pas weer open. Verkeer kan omrijden via de afrit Dinteloord.

De bergingswerkzaamheden van de kraan vallen tegen, daardoor kan de weg later dan verwacht vrijgegeven worden.