Graafmachine valt na ongeval van truck, verbindingsweg tot 22.00 uur dicht Foto: Renato Hermsen/ De Kort Media

BERGEN OP ZOOM - Op de A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is vrijdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De truck vervoerde een grote graafmachine, die is eraf gevallen. De machine landde in de vangrails.

Geschreven door Malini Witlox

De verbindingsweg naar de A59 richting Fijnaart en Roosendaal is door het ongeluk tot 22.00 uur dicht, meldt de ANWB. Verkeer kan omrijden via de afrit Dinteloord.