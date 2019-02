Ireen Wüst grijpt naast goud op ploegenachtervolging; Japanse vrouwen sneller

Antoinette de Jong, Ireen Wust en Joy Beune: zilver in Inzell. (Foto: Orange Pictures)

INZELL - Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Joy Beune hebben op de ploegenachtervolging tijdens de WK Afstanden in Inzell naast de gouden medaille gegrepen. De Nederlandse vrouwen moesten hun meerdere erkennen in Japan en veroverden uiteindelijk zilver.

Het schaatstrio van Oranje, titelhouder op de achtervolging, zette in de voorlaatste race een kansrijk baanrecord neer: 2.56,20. Japan dook daar in de laatste rit echter nog net onder dankzij een ijzersterke laatste ronde: 2.55,78. Het brons was voor de Russische vrouwen (2.57,72).