Politiecommissaris uit Eindhoven ontslagen vanwege fraude en corruptie

EINDHOVEN - Politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven is ontslagen vanwege fraude en corruptie. Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden. Zo zou hij schuldig zijn aan belangenverstrengeling en nam hij onder andere giften aan van derden.

Van den E. was sinds begin 2016 geschorst, maar is nu daadwerkelijk ontslagen. Bij de politie was hij verantwoordelijk voor de inzet en aanschaf van waarnemingsapparatuur zoals camera’s, microfoons en andere technische hulpmiddelen. Uit een intern onderzoek van de politie is gebleken dat de commissaris handelde tegen de regels en de normen en waarden van de politie. Volgens de woordvoerster van de politie zijn de feiten zo ernstig dat ze leidden tot strafontslag.

Het NRC Handelsblad schrijft dat er de afgelopen drie jaar ook een strafrechtelijk onderzoek is geweest naar commissaris Van den E. Een woordvoerder van het landelijk parket zegt tegen de krant dat dit onderzoek pas geleden is afgerond en dat er binnenkort een beslissing volgt over de afloop van de zaak. De advocaat van Van den E., Marijn Zuketto, laat aan de krant weten dat de politiecommissaris zijn ontslag aan wil vechten.

Criminee!

Van den E. was ook tien jaar lang directeur van Criminee!. Dit is een regionale platform criminaliteitsbeheersing in Brabant. Als directeur zou hij ook een videobedrijf van zijn zoon in Limburg financieel hebben bevoordeeld door deze firma filmpjes te laten maken voor Criminee!. Zo schrijft het NRC Handelsblad.