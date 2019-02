Wilde deze dief een barbecue organiseren?

De etenswaren die donderdagnacht werden gevonden in de fietstassen

HELMOND - Sausjes, sla, biertjes en een heleboel vlees: de politie deed donderdagnacht in Helmond wel een hele smakelijke vondst. Op de Mahoniehoutstraat trof de politie een 44-jarige man aan op een gestolen fiets, met zijn fietstassen vol gestolen etenswaren die goed waren voor… een barbecue?

De politie kreeg donderdagnacht een melding van een verdachte situatie. Toen de politie de man aantrof met de gestolen spullen, is hij meteen aangehouden en naar het bureau gebracht voor verder verhoor. De etenswaren bleken later in de directe omgeving gestolen te zijn.